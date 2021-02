Controlli a tappeto dei carabinieri ad Arzano Ecco il bilancio dell'attività

Continua senza tregua l’attività di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Massima attenzione ancora ad Arzano, dove i militari della compagnia di Casoria hanno controllato 140 persone e 107 veicoli: 6 di questi sono stati sequestrati perché sprovvisti di assicurazione. 23 le contravvenzioni al cds elevate per oltre 10mila euro di sanzioni, molte per guida senza casco. 4 le perquisizioni domiciliari eseguite, 16 i soggetti sottoposti a misure restrittive controllati. I servizi non cesseranno anche nei prossimi giorni.