Latitante tedesco arrestato dalla polizia in un panificio A catturarlo a Quarto sono stati gli agenti del commissariato di Pozzuoli

Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli hanno catturato a Quarto, all'interno di un panificio di via Campana, un 32enne tedesco, nei cui confronti lo scorso 14 gennaio la Corte d’Appello di Napoli – I° Sezione Penale aveva emesso un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare disponendo la custodia in carcere, per aver violato l’obbligo di presentazione alla Pg a cui era sottoposto per un furto con destrezza commesso a Bagnoli nel maggio dello scorso anno.