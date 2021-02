Castello di Cisterna: sequestrate dosi di cocaina Indagini in corso da parte della Polizia

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in un giardino pubblico di via Giacomo Leopardi a Castello di Cisterna, occultato tra le sterpaglie, un calzino con 159 involucri contenenti 51 grammi circa di cocaina. Indagini sono in corso da parte della Polizia per fare luce sul ritrovamento.