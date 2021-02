Arzano: controlli a tappeto da parte dei carabinieri Attività in corso su tutto il territorio

E’ in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Arzano. In attività la compagnia carabinieri di Casoria, con decine di militari impegnati in posti di controllo e perquisizioni. Massima attenzione al rispetto della normativa anticontagio e al contrasto dell’illegalità diffusa. A poco più di un’ora dall’inizio del servizio sono già 11 le sanzioni al codice della strada elevate nei confronti di altrettanti automobilisti. I controlli si svilupperanno fino a tarda sera.