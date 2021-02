Positiva al Covid, va a lavorare: denunciata Una donna dovrà ora rispondere di epidemia colposa

Gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa hanno effettuato un controllo ad un'attività commerciale dove hanno sorpreso una donna che, positiva al Covid-19, si era allontanata dal proprio domicilio e stava lavorando.

Si tratta di una 50enne salernitana. E' stata denunciata per epidemia colposa. Indignazione in paese per quanto accaduto. L'Asl sta ricostruendo i contatti ed ha avvaiato puntuale l'attività di tracciamento.

Qui come in altre zone del napoletano sono stati rafforzati i controlli e i servizi di prevenzione da parte delle forze dell'ordine anche su sollecitazione dei sindaci dei vari comuni. Controlli che verranno ulteriormente potenziati in questo fine settimana soprattutto negli ambienti della movida.