Sequestro di armi e munizioni ad Arzano Controlli dei carabinieri

Senza sosta l’attività di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nella città di Arzano. I militari della compagnia di Casoria hanno identificato 100 persone e controllato 82 veicoli. 16 le sanzioni per violazioni alla normativa anti-contagio. Eseguite numerose perquisizioni nelle palazzine del rione 167. In una di queste sono stati rinvenuti e sequestrati 153 proiettili cal. 9 parabellum, una pistola scacciacani calibro 8 e una Bruni, entrambe prive del tappo rosso. Era tutto occultato nel vano ascensore di uno dei caseggiati del rione. 2 le persone denunciate per guida senza patente. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.