Piazza di spaccio in casa: 4 arresti e 2 denunce Operazione dei carabinieri di Pozzuoli

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti 4 persone e denunciato per lo stesso reato altri 2, un 30enne e una 17enne.

Gli arrestati, 2 coniugi, rispettivamente di 49 e 48 anni, il loro figlio 27enne e una sua amica 26enne, l’unica tra l'altro nota alle forze dell’ordine, sono tutti di pozzuoli.

I carabinieri avevano notato nei giorni scorsi dei movimenti sospetti e troppe persone aggirarsi in contrada la schiana. Per accertare se fosse attiva una piazza di spaccio, la compagnia di pozzuoli ha predisposto dei servizi di osservazione: l’attività illecita esisteva e probabilmente avveniva all’interno dell’abitazione dei 2 coniugi con la partecipazione di altre 6 persone.



I carabinieri questa notte sono intervenuti. Hanno fermato e perquisito un giovane “cliente” che era appena uscito da casa sospetta ed hanno trovato la prova a riscontro dei loro dubbi: una dose di cocaina. Sono poi entrati in casa ed hanno trovato le 6 persone.

Scattata la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 12 grammi di cocaina pura e 12 dosi della stessa sostanza già “tagliata” e pronte alla vendita. Sequestrate anche 23 stecche di hashish, una dose di marijuana, un bilancino di precisione e alcuni fogli riportanti i dati della contabilità relativa all’attività illecita. Durante la perquisizione, i militari dell’arma hanno rinvenuto e sequestrato 500 euro in contanti provento del reato e un impianto di videosorveglianza