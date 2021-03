Controlli dei carabinieri. 6 sanzioni anti-covid In atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga

Già dall’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno presidiando la città di Arzano, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio. Massimo impegno dei militari della compagnia di Casoria, dislocati nei punti strategici della città per posti di controllo.

In particolare è stato sorpreso un cittadino noto alle forze dell’ordine, proveniente da un comune limitrofo in violazione della misura di prevenzione cui era sottoposto e per cui verrà deferito all’autorità giudiziaria.

In atto perquisizioni alla ricerca di armi e droga. In corso accertamenti anche nelle attività commerciali per il rispetto della normativa anti-contagio, sono già 6 le sanzioni amministrative elevate per il mancato uso della mascherina.