Castellammare: controlli in corso da parte dei carabinieri Sanzioni anti Covid in città

E’ in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Castellammare. In attività la compagnia carabinieri di Castellammare, con decine di militari impegnati in posti di controllo e perquisizioni. Massima attenzione al rispetto della normativa anticontagio e al contrasto dell’illegalità diffusa.

A poco più di un’ora dall’inizio del servizio sono già 3 le sanzioni anti-Covid e 1 persona segnalata alla prefettura perché trovata in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente. I controlli si svilupperanno fino a tarda sera.