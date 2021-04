Il sindaco di Torre del Greco chiede la commissione d'accesso Europa Verde: "E' giusto fare chiarezza"

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba ha fatto richiesta al Prefetto di Napoli, Marco Valentini, della possibilità di avere, presso l'ente comunale cittadino, una commissione d'accesso.

"Ha fatto bene il sindaco a chiedere la commissione d'accesso nel comune di Torre del Greco dopo le ultime e gravi vicende giudiziarie che hanno colpito l'amministrazione.

E' giusto fare chiarezza una volta e per tutte visto che sono troppe le vicende che hanno coinvolto e coinvolgono esponenti politici di primo piano di questa come di altre maggioranze che si sono succedute negli anni in città con i risultati amministrativi che sono sotto gli occhi di tutti" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il rappresentante locale del Sole che Ride Michele Lunella.