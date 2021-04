Sorpresi in pizzeria, clienti sanzionati e locale chiuso Blitz della polizia a Giugliano

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo a Giugliano in una una pizzeria.I poliziotti, una volta entrati, hanno sorpreso e sanzionato 10 napoletani tra i 29 e i 46 anni, tra cui il titolare dell’esercizio commerciale, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intente a consumare cibi e bevande seduti ai tavoli mentre seguivano un incontro di calcio. Inoltre, per il locale è stata disposta la chiusura per 5 giorni.