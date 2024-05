Villa quasi completata in area vincolata: sequestro dei carabinieri Due persone denunciate ad Agerola

Una villa di 350 metri quadri, su due livelli. Nata dal nulla e in una zona dove costruire è proibito. E’ accaduto nel Parco Regionale dei Monti Lattari, in via Paipo, nel territorio del comune di Agerola. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 65enne e una 64enne per abusivismo edilizio, sequestrata la struttura. Sorge in un fondo di loro proprietà ma in un luogo dove i vincoli paesaggistici non permettono di erigere palazzine. La costruzione era quasi completata, lo stesso le rifiniture interne.