Turris, Colantonio: "Nessuna offerta concreta per l'acquisizione" "Continuerò ad operare e ad attuare tutto ciò che è in mio potere fino alla fine della stagione"

Il 2 maggio scorso Antonio Colantonio ha presentato le irrevocabili dimissioni dalla carica di presidente della Turris. Il dirigente corallino ha emesso un nuovo comunicato, pubblicato sul sito ufficiale dei corallini, per aggiornare la tifoseria e gli appassionati di Torre del Greco sull'evoluzione societaria: "Nelle ultime settimane ho avuto modo di ascoltare e contrattare con innumerevoli persone, ma ad oggi nessuna offerta concreta per l’acquisizione della S.S. Turris è stata formulata. - ha affermato Colantonio sui canali ufficiali del club - Sono in contatto con il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, con il quale ci siamo seduti al tavolo ed è anche lui impegnato nella ricerca di imprenditori locali. Vorrei rimarcare e ripetere il mio disimpegno, continuerò ad operare e ad attuare tutto ciò che è in mio potere fino alla fine della stagione sportiva".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris 1944