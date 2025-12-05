Napoli e Arzano, maxi operazione dei carabinieri: arresti e sequestri La droga e le armi dalla roccaforte di Secondigliano

Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella con perquisizioni che partono da Secondigliano e arrivano fino ad Arzano.

Sono 4 le persone arrestate. I carabinieri stanno effettuando diverse perquisizioni nella roccaforte della criminalità organizzata partenopea e quando irrompono in una corte di via del camposanto cinturano la zona.

Dal balcone di un appartamento un 23enne e sua sorella 20enne stanno gettando dei cartoni. I carabinieri vedono tutto. Nelle scatole 41 chili e 225 grammi di hashish. I carabinieri entrano in casa e sequestrano anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Fratello e sorella vengono arrestati mentre la madre 45enne dei due presente in casa viene denunciata.

Sequestrati telefoni e manoscritti. Gli immediati accertamenti dei carabinieri non permettono di perdere tempo ed è così che ci si trasferisce prima in un’altra abitazione di Secondigliano per poi andare ad Arzano.

Nel quartiere napoletano i carabinieri della compagnia Stella effettuano il blitz nell’appartamento di un 27enne.

Duante la perquisizione viene rinvenuta e sequestrata una pistola beretta modello APX calibro 9x21 risultata rubata nel 2024. L’uomo viene arrestato ma l’operazione non finisce qui.

Si va ad Arzano, in casa di un altro fratello dei tre. Lì i militari trovano in un armadio altri 12 chili e 600 grammi di hashish. Il 22enne viene arrestato.

Quattro arresti, quattro giovani che dovranno rispondere a vario titolo di detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva e ricettazione di arma. Le indagini continuano.