Juve Stabia: 0-0 con il Bari, il tabellino

Pari a reti bianche nel recupero della decima giornata di campionato tra la Juve Stabia e il Bari: 0-0 al "Menti" con i rimpianti gialloblu sulla rete di Gabrielloni annullata per il fallo di Candellone su Dickmann. Poi anche Correia va a segno, ma in fuorigioco.
Il tabellino
Serie B
Decima Giornata
Juve Stabia - Bari 0-0
J. Stabia (3-5-2): Confente, Ruggero (35' st Bellich), Giorgini, Stabile (35' st Mannini), Carissoni, Pierobon (18' st Mosti), Leone (18' st Maistro), Correia, Cacciamani (10' st Piscopo), Gabrielloni, Candellone. All. Abate. A disp. Boer, Reale, Baldi, Ciammaglichella, Duca, De Pieri
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Meroni, Vicari (34' st Pucino), Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval, Pagano (23' st Rao), Castrovilli (34' st Partipilo), Moncini (23' st Gytkjaer). All. Vivarini. A disp. Pissardo, Burgio, Bellomo, Kassama, Antonucci, Mane, Colangiuli, Cerri
Arbitro: Abisso
Ammoniti: Pierobon (JS), Castrovilli (B), Dorval (B), Cacciamani (JS), Piscopo (JS), Correia (JS), Partipilo (B)
Recupero: 2' pt, 5' st