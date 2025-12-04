Giuseppe e Lucia Annunziata: "Bene azione Dda contro la camorra a Secondigliano"

"Le indagini dei Carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli hanno portato ad una importante operazione contro la camorra che opprime Secondigliano ed estende i suoi tentacoli in diversi quartieri della nostra città.
È inquietante lo scenario che emerge dal quadro accusatorio e colpisce, in particolar modo, il fatto che la camorra punta ad avere il controllo delle occupazioni abusive di alloggi Erp o rende la vita difficile ai legittimi assegnatari".
E' quanto affermano in una nota Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano Pd Napoli, e Lucia Annunziata, eurodeputata Pd.
"Per il partito democratico questo tema e il contrasto alla camorra sulla legalità nei grandi quartieri di edilizia pubblica è centrale nella nostra azione politica e istituzionale.
Già a luglio abbiamo presentato un puntuale documento all’Amministrazione Manfredi per determinare una forte accelerazione nelle assegnazioni e nel controllo degli alloggi Erp e partecipato alla manifestazione popolare del 24 luglio al rione Monte Rosa.
Nei prossimi giorni verificheremo i passi in avanti compiuti dal Comune di Napoli e chiederemo alla nuova Regione di andare avanti con la riforma dell’ERP al fine di tutelare famiglie e legalità contro l’arroganza della camorra".