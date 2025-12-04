Giuseppe e Lucia Annunziata: "Bene azione Dda contro la camorra a Secondigliano" Il Pd: "È inquietante lo scenario che emerge dal quadro accusatorio"

"Le indagini dei Carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli hanno portato ad una importante operazione contro la camorra che opprime Secondigliano ed estende i suoi tentacoli in diversi quartieri della nostra città.

È inquietante lo scenario che emerge dal quadro accusatorio e colpisce, in particolar modo, il fatto che la camorra punta ad avere il controllo delle occupazioni abusive di alloggi Erp o rende la vita difficile ai legittimi assegnatari".

E' quanto affermano in una nota Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano Pd Napoli, e Lucia Annunziata, eurodeputata Pd.

"Per il partito democratico questo tema e il contrasto alla camorra sulla legalità nei grandi quartieri di edilizia pubblica è centrale nella nostra azione politica e istituzionale.

Già a luglio abbiamo presentato un puntuale documento all’Amministrazione Manfredi per determinare una forte accelerazione nelle assegnazioni e nel controllo degli alloggi Erp e partecipato alla manifestazione popolare del 24 luglio al rione Monte Rosa.

Nei prossimi giorni verificheremo i passi in avanti compiuti dal Comune di Napoli e chiederemo alla nuova Regione di andare avanti con la riforma dell’ERP al fine di tutelare famiglie e legalità contro l’arroganza della camorra".