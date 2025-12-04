Di Lorenzo da vero capitano incoraggia Lucca: "Stai sereno, crediamo in te" L'attaccante è stato fischiato da parte dei tifosi all'uscita dal campo durante Napoli-Cagliari

Nonostante abbia segnato il suo secondo gol con la maglia azzurra durante la partita di ieri contro il Cagliari, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Lorenzo Lucca è stato accolto dai fischi del pubblico del Maradona al momento della sostituzione. Il giorno seguente, l'attaccante ha risposto attraverso un post sui social: "Te voglio bene Napoli, crir a me!".

Su Instagram, tra i commenti più apprezzati di questo post, spicca quello di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha colto l'occasione per rinnovare la sua piena fiducia nei confronti dell’interessato. "Stai sereno! Noi ci crediamo in te".

