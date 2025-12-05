Sacchi con scarti edilizi in strada: tradito da lettere nei sacchi e denunciato L'intervento degli agenti della polizia municipale

Mario Pepe

Negli otto sacconi neri contenenti per lo più scarti di lavorazione edile, aveva infilato anche alcune lettere con tanto di indirizzo.

Per questo risalire all'incivile che ha depositato in via Roma una serie di scarti non conformi all’ordinanza che regola il deposito dei rifiuti differenziati, è stato agevole. Tutto grazie anche alle telecamere di videosorveglianza posta nella zona del centro cittadino di Torre del Greco, che non solo hanno immortalato il momento del deposito illecito e potenzialmente pericoloso, ma hanno anche permesso di individuare l’autore di un secondo conferimento irregolare, un minore che proprio su quei sacconi ha “sistemato” un bidoncino di vernice, lo stesso che prima di essere gettato aveva lasciato “una scia colorata” che aveva imbrattato parte della strada.

In entrambi i casi, su segnalazione del competente ufficio igiene, ad intervenire è stata la polizia municipale. Gli agenti del comando di largo Costantinopoli, agli ordini del dirigente Gennaro Russo, hanno prima ispezionato la zona interessata, poi hanno visionato le immagini delle telecamere del sistema pubblico che “guardano” via Roma.

I filmati e i “dati” forniti dall’ispezione dei sacchi neri, hanno permesso di risalire all’identità di un professionista della zona, che dopo le formalità di rito è stato denunciato all’autorità competenti per abbandono non conforme di rifiuti pericolosi e non. All’interno dei sacchi, insieme a scarti edili e vecchie mattonelle, i caschi bianchi hanno trovato anche parti di un water, oltre a documentazione cartacea che ha permesso di risalire all’identità del presunto autore del deposito illecito.

Sempre grazie a queste immagini, gli agenti hanno anche individuato il minorenne che avrebbe depositato il bidone di vernice: in questo caso è scattato un verbale amministrativo di 400 euro, elevato - vista l’età del presunto autore dell’illecito - a carico dei genitori di quest’ultimo.

«Non è più tollerabile - sottolinea il sindaco Luigi Mennella - prendere atto di questi conferimenti irregolari. Saremo vigili e attenti su questi aspetti e saranno fermamente perseguite tutte le irregolarità, contro le quali metteremo in campo tutti gli strumenti necessari».