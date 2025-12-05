Tentata rapina choc a Napoli: studentessa 19enne ferita e trascinata per metri La vittima ha 30 giorni di prognosi. Indagini in corso.

Tragedia sfiorata nel quartiere San Lorenzo di Napoli, dove una studentessa universitaria di soli 19 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di una violenta tentata rapina. La giovane, originaria della provincia di Potenza, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Pellegrini con una prognosi di 30 giorni.

L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, in via Firenze. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della compagnia Napoli Centro, la studentessa stava passeggiando quando è stata avvicinata da un individuo a bordo di uno scooter. Il malvivente avrebbe tentato con forza di strapparle la borsa. La reazione o la resistenza della ragazza ha fatto sì che cadesse a terra, venendo trascinata per diversi metri sull'asfalto prima che il rapinatore riuscisse a fuggire senza il bottino.

Immediatamente soccorsa, la 19enne è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini. I sanitari hanno riscontrato lesioni per le quali è stata stabilita una prognosi di un mese. I Carabinieri sono intervenuti in ospedale per raccogliere la testimonianza della vittima e avviare le indagini. Al momento, si sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tentata rapina e per identificare l'autore del gesto, probabilmente utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di San Lorenzo.