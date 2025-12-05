IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Qualcuno ci creda Giuseppe Ambrosino può svolgere un ruolo nel Napoli del futuro...

Il Napoli ha superato agli ottavi di Coppa Italia un "ostico" Cagliari, che non aveva fatto praticamente nulla, se non sfruttare un rimpallo fortuito di Scott McTominay, che aveva liberato Sebastiano Esposito per l'immeritatissimo gol. La partita - al di lá della sua assoluta inutilità - comunque qualcosa aveva detto. La prima era che Antonio Vergara è un signor calciatore, il vero alter ego di Stanislav Lobotka, altro che Billy Gilmour (recuperi tranquillo dal suo intervento di pubalgia nelle terre di Albione). Altra interessante notizia e che Giuseppe Ambrosino può svolgere un ruolo nel Napoli del futuro, purché qualcuno ci creda.