Turris: "dimissioni irrevocabili del presidente Antonio Colantonio" "Sono già in atto i primi contatti per quanto riguarda proposte di acquisizione del club"

"Dimissioni irrevocabili del presidente Antonio Colantonio": così la Turris ha annunciato la decisione del massimo dirigente corallino. "Colgo l’occasione per ringraziare la Città di Torre del Greco, per la vicinanza e la disponibilità mostrata in questi anni di operato. Sono stati anni difficili, carichi e densi di emozione, riempiti da tanti successi sportivi. Insieme sono stati raggiunti traguardi importanti, tra cui il ritorno nel calcio professionistico, dove questa città merita di esserci e di restarci. - si legge nella nota della società biancorossa - Custodirò dentro di me l’affetto ricevuto sin dal primo giorno e di aver sempre messo il bene della Turris al primo posto. Vorrei ringraziare i calciatori, tutti gli addetti ai lavori ed i tifosi che insieme hanno reso possibile il raggiungimento dei numerosi successi sportivi".

Il futuro del club

"Sono già in atto i primi contatti per quanto riguarda proposte di acquisizione del club e mi assicurerò della loro concretezza e fattibilità, con la presentazione delle fideiussioni e oneri necessari per l’iscrizione al campionato, in modo da poter permettere un futuro importante e longevo alla squadra. Qualora non ci fosse nessun acquirente, rispetterò gli oneri e i doveri contrattuali nei riguardi di calciatori e staff tecnico fino alla fine dei termini prescritti per la stagione sportiva, ossia il 30 giugno 2024. Riservo, nel momento in cui verrà trovato un’acquirente disposto al bene della città e della squadra, un’eventuale conferenza stampa. Resto a disposizione di chiunque voglia prendere il testimone di nuovo presidente della Turris".