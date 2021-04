Ercolano: carabinieri arrestano pusher 26enne Stava nascondendo la droga nell'androne del palazzo: fermato

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 26enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri, durante un servizio anti droga, lo hanno sorpreso mentre nascondeva 56 grammi di hashish e 9 grammi di marijuana nell'androne del palazzo in cui abita.



I carabinieri hanno esteso la perquisizione presso la sua abitazione e lì sono stati rinvenuti e sequestrati altri 7 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana. Sequestrati anche la somma contante d 400 euro ritenuta provento del reato e materiale vario per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.