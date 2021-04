Perde reddito cittadinanza e minaccia di morte dipendente Inps I carabinieri arrestano un uomo di 55 anni

I carabinieri della compagnia di Nola hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, un 55enne di Somma Vesuviana.



I militari dell’arma - allertati dal 112 - sono intervenuti presso l’inps di Nola, dove era stato segnalato un uomo in escandescenze. Il 55enne è entrato nell’ufficio relazioni con il pubblico e si è lamentato per la recente revoca del reddito di cittadinanza.

Ha poi minacciato con un coltello la responsabile dell’urp e una guardia particolare giurata, danneggiando anche alcuni arredi ed oggetti presenti all’interno del locale.

Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato e arrestato il 55enne. L’arma è stata sequestrata. L’arrestato è stato condotto al carcere in attesa di giudizio