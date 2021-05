Nola: sanzionato un giovane per possesso di droga Controlli della Polizia contro il consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato di Nola, hanno controllato in via Jacopone da Todi un’auto con due giovani a bordo.

I poliziotti hanno rinvenuto indosso al conducente una bustina contenente 0,6 grammi circa di marijuana, mentre nel veicolo hanno trovato un involucro con circa 1,1 grammi di hashish.

L’uomo, un nolano di 22 anni, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e, assieme al passeggero, un conterraneo 19enne, anche per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito.