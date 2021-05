Sorpreso a rubare in un'auto: denunciato Intervento della Polizia a Pianura dopo una segnalazione

Gli agenti del commissariato Pianura, sono intervenuti per la segnalazione di una persona che aveva rotto il deflettore di un’auto e si era introdotta al suo interno.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo ancora intento a rovistare nel veicolo e lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 3 giravite, un punteruolo, due paia di occhiali e una piccola quantità di cocaina.

Un 37enne napoletano con precedenti, è stato denunciato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. E' stato inoltre sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito.