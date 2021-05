Prosegue la lotta all'illegalità diffusa: ancora un arresto In manette per furto aggravato un 37enne di Scafati

Ancora un arresto in flagranza nel Comune di Castellammare, frutto di un controllo del territorio costante e serrato da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli.

I militari della sezione radiomobile stabiese hanno arrestato per furto aggravato un 37enne di Scafati già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso durante un servizio di controllo del territorio in via San Benedetto a bordo di un motociclo rubato poco prima in strada.

Addosso nascondeva anche il blocco di accensione del veicolo appena manomesso e alcuni attrezzi atti allo scasso. Finito in manette, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.