Violazioni norme anti Covid: operazione a Sorrento Quattro persone denunciate e otto sanzionate da parte dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno svolto un servizio di controllo del territorio lungo l'intera penisola sorrentina, nell'ambito di disposizioni impartite dal comando provinciale di Napoli.

Denunciati un 52enne di ponticelli, un cinquantenne di San Giovanni è un 51enne di Sant'Antimo. Tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati trovati nella loro auto, in possesso di attrezzi atti allo scasso. Un ventunenne di Massa Lubrense invece è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Anche per lui una denuncia.

Non sono mancate le sanzioni per violazioni alla normativa anti contagio. 8 i giovani sanzionati perché trovati in strada ben oltre l'orario imposto dal coprifuoco. 124 le persone controllate, 26 delle quali con precedenti di polizia. 73 i veicoli fermati durante gli svariati posti di controllo organizzati nelle cittadine della penisola sorrentina: 15 le sanzioni per violazioni al codice della strada. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.