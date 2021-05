Aveva appena ceduto marijuana ad un giovane: arrestato Operazione dei carabinieri a Licola di Pozzuoli

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio di stupefacenti un 50enne del posto già noto alle forze dell'ordine. È stato sorpreso in via Del Mare, nel comune di Licola di Pozzuoli, mentre cedeva una dose di marijuana ad un giovane "cliente" poi segnalato alla Prefettura come assuntore. Perquisito, è stato trovato in possesso di 13 dosi da un grammo circa di marijuana e di 254 euro in contante ritenuto provento illecito. L'uomo è finito in manette ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.