Torre del Greco, aggredisce i poliziotti: arrestato Ubriaco lancia oggetti dalla finestra contro gli agenti

Gli agenti dei commissariati di Torre del Greco e Torre Annunziata, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in vico Annunziata a Torre del Greco per la segnalazione di una persona che dava in escandescenze.

Giunti sul posto hanno trovato un uomo in stato di alterazione alcolica barricato in casa che, alla vista degli operatori, ha iniziato a lanciare oggetti dalla finestra colpendo uno di essi.

I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, sono stati minacciati e aggrediti dall’uomo con un coltello e, non senza difficoltà e con l’utilizzo dello spray capsicum in dotazione, l'hanno bloccato.

Il 32enne corallino con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e lesioni.