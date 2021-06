Suicida nel suo negozio, nulla da fare per Mariarosaria: donati gli organi Autorizzate le operazioni di espianto al San Leonardo di Castellammare di Stabia

Non ce l'ha fatta Mariarosaria. Il suo cuore si è fermato all’ospedale San Leonardo, dove era stata ricoverata a seguito del tentato suicidio avvenuto all'interno del suo negozio. I suoi organi salveranno tre vite umane. Le operazioni di espianto sono cominciate questa mattina presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata trovata in fin di vita all’interno del suo negozio in via Vittorio Veneto. Dopo giorni di agonia, putroppo il decesso. Una donna esemplare e dalle grandi doti umane, spicca l'amore smisurato verso gli animali. In lutto l'intera comunità che ora si stringe intorno ai familiari affranti dal dolore.