Afragola: Pistola e 103 proiettili tra le aiuole, perquisizioni dei carabinieri L’arma e le munizioni erano nascoste all’interno di un’area condominiale nei pressi dell’isolato 21

Ad Afragola i carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli, hanno effettuato diverse perquisizioni nel rione salicelle.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1 pistola beretta modello 84 calibro 9 short con matricola abrasa, un caricatore con all’interno 4 proiettili calibro 9x21, altri 25 proiettili dello stesso calibro, 24 proiettili per fucile calibro 12 e una scatola con all’interno 50 proiettili gfl 7,65.

L’arma e le munizioni erano nascoste all’interno di un’area condominiale nei pressi dell’isolato 21. Indagini balistiche in corso da parte dei carabinieri che verificheranno l’eventuale utilizzo della pistola in delitti e in fatti di sangue.