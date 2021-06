Insultato e picchiato perché gay: violenza inaudita in Campania La denuncia di un giovane di 34 anni di Torre Annunziata

L'aggressione si è consumata in via Settetermini, nella zona del rione Penniniello. In sette hanno circondato l'auto sulla quale si trovava insieme ad una ragazza. Mentre l'amica è riuscita a fuggire, il 34enne è stato rinchiuso nella vettura, picchiato e gli sono state spente addosso due cicche di sigarette.

Il giovane racconta di essersi recato alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto ma si sarebbe poi fermato al momento in cui gli è stato richiesto di provare ad identificare i suoi aggressori.

"Non possiamo tacere e non dobbiamo tacere, restare in silenzio, non accetteremo mai questo clima di terrore e violenza in città". Cosi' Antonello Sannino, referente di Pride Vesuvio Rainbow.

E dopo il gravissimo episodio, associazioni, cittadini, giovedì 24 giugno alle ore 19.30 si raduneranno a Torre Annunziata in Via Settetermini in una manifestazione per esprimere vicinanza e solidarietà a tuute le vittime di tali gesti e per condannare questa inaccettabile violenza.