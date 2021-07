Paura a Castellammare di Stabia: esplosione al commissariato di polizia Gravi danni ma fortunatamente non si registrano feriti

Violenta esplosione al commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia. E' successo nel pomeriggio in via Alcide De Gasperi.

L'esplosione ha provocato gravi danni al primo piano dell'edificio, distruggendo pareti e finestre. La deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una caldaia difettosa o dal cattivo funzionamento dell'impianto di raffreddamento. Come pure non si esclude la presenza di fuochi artificiali sequestrati e conservati in un deposito.

Indagini in corso per capire che cosa realmente è accaduto. Sul posto carabinieri, vigili del fioco, protezione civile, 118 e polizia munipale, insieme ai tecnici di Italgas.