Anziano rapinato e mandato in ospedale: malviventi acciuffati e arrestati Cattura lampo da parte della Guardia di Finanza grazie alle telecamere in paese

Hanno pedinato un anziano fino a bloccarlo con forza e rapinarlo del suo borsello con all'interno circa mille euro. Fortuna ha voluto che proprio in quel momento una pattuglia della Guardia di Finanza stava effettuando controlli nella zona. I militari hanno soccorso l'uomo a terra, allertando il 118 e in poco tempo acciuffato i delinquenti. I fatti si sono verificati a Torre Annunziata. In manette sono finite due persone, rispettivamente di 45 e 28 anni. Sono stati intercettati dai finanzieri grazie all'ausilio delle telecamere di sorveglianza del vicino sito archeologico Villa Oplonti. Sequestrato il motorino utilizzato dai malviventi per compiere la rapina.