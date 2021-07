Guida l'auto, ma guarda serie tv sul cellulare: multato A Ischia: era alla guida ma seguiva lo streaming sullo smartphone

Guidava per le strade di Ischia ed intanto seguiva una serie tv in streaming sul cellulare ed è stato per questo multato dai carabinieri che nelle ultime ore hanno eseguito numerosi controlli sull'isola verde.

Gli uomini del capitano Mitrione hanno identificato 147 persone e controllato 61 veicoli elevando 15 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, per la gran parte per utilizzo del cellulare alla guida.



Un 45enne napoletano è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio perché sorpreso nel porto di Casamicciola, in barba al provvedimento applicato.

Due i venditori ambulanti allontanati e sanzionati per esercizio abusivo del commercio e la merce è stata posta sotto sequestro amministrativo. Quattro infine gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura: erano tutti nell'area portuale di Casamicciola.