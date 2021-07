Padre, madre e figlia sterminati dal Covid nel giro di pochi giorni Una strage familiare. Si sono ammalati dopo aver contratto il virus in maniera violenta

Sono morti a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Una famiglia sterminata dal Covid-19. La tragedia in provincia di Napoli, a Torre del Greco. Padre, madre e figlia rispettivamente di 89, 85 e 58 anni non ce l'hanno fatta. Si sono ammalati dopo aver contratto il virus in maniera violenta. Nessuno dei tre purtroppo aveva deciso di vaccinarsi. L'altro figlio, che non è stato ancora informato della morte dei genitori e della sorella, si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cotugno di Napoli. A confermare la notizia è stato il direttore sanitario dell'Asl Napoli 3 Sud, Gaetano D'Onofrio.