Esplode una bomba carta nella notte a Torre Annunziata Indagini in corso da parte dei carabinieri

Si indaga sull'esplosione di una bomba carta avvenuta la notte scorsa a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L'allarme è scattato dopo la mezzanotte al 112. E' successo in via Sambuco. La deflagrazione ha danneggiato il cancello di ingresso del palazzo e alcuni veicoli parcheggiati. Indagini in corso da parte dei carabinieri.