Tragedia dell'estate a Capri, precipita minibus: morto autista, diversi i feriti Un bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Loreto Mare di Napoli

E' di un morto, l'autista del mezzo e diversi feriti, finora il bilancio dell'incidente avvenuto a Capri che ha visto coinvolto un minibus dell'Atc, l'azienda del trasporto pubblico sull'isola, precipitato per alcuni metri dalla strada a Marina Grande. All'ospedale Capilupi di Capri sono arrivati 19 feriti, le cui condizioni sono in corso di valutazione da parte dei medici. I pazienti in condizioni particolarmente critiche, verranno trasferiti con un elicottero all'ospedale del Mare. Due quelli più gravi tra cui un bimbo. Entrambi sono stati trasportati, a bordo di elicotteri, all'ospedale del Mare di Napoli.