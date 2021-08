Ferito un operatore ecologico a Torre annunziata con pistola ad aria compressa Borrelli: "A lui la nostra solidarietà. Bisogna far luce sulla vicenda al più presto"

A Torre Annunziata, un dipendente della "Prima Vera srl", società che gestisce il servizio di smaltimento dei è stato ferito con una pistola ad aria compressa durante l'orario di lavoro. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del sindaco Vincenzo Ascione.

Il fatto è avvenuto intorno alle 4 di lunedì 23 agosto tra via Caracciolo e via Porto. L'operatore ecologico è¨ stato curato in Ospedale con una prognosi di guarigione di sette giorni.

“Esprimiamola nostra solidarietà all’operatore ferito al quale auguriamo una pronta guarigione. Condanniamo senza alcuna ombra di dubbio questo gesto nella maniera più assoluta, chiediamo alle forze dell’ordine di far luce al più presto sull’accaduto per poter assicurare il responsabile alla giustizia. Chi lavora per il bene comune deve poterlo fare in piena sicurezza, non siamo in trincea.”- ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.