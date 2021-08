Si avvicina e infastidisce l'ex compagna nonostante il divieto: denunciato Provvidenziale intervento da parte degli agenti del Commissariato San Ferdinando

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti in via Caracciolo a seguito di una segnalazione per lite.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto una coppia che stava discutendo animatamente ed hanno accertato che i due avevano da poco interrotto la loro relazione.

Inoltre, è emerso che l’uomo era sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi ed alla persona offesa emesso lo scorso 10 agosto. L’uomo, un 31enne napoletano, è stato denunciato poiché inottemperante al provvedimento cui è sottoposto.