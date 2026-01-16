Ricostruzione Ischia, il Governo nomina Marcello Feola nuovo commissario

“Ho ricevuto oggi dal Ministro Musumeci la comunicazione della nomina dell’avvocato Marcello Feola, quale nuovo Commissario per la ricostruzione sull’Isola di Ischia. All’avvocato Feola rivolgo i miei auguri di buon lavoro, e la piena disponibilità ad un ordinato passaggio di consegne”.
Così in una nota Giovanni Legnini, che spiega: “Nel concludere la mia esperienza di Commissario post sisma e post frana sull’Isola di Ischia, segnata da un lavoro denso di significati, dedizione e passione, desidero esprimere profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno accompagnato e reso possibile questo speciale percorso istituzionale, fatto anche di straordinario impegno sociale, in un territorio segnato da due eventi catastrofici e caratterizzato da molteplici rischi ed ostacoli. Conservo nella mente e nel cuore le immagini indelebili, segno di tante sofferenze e difficoltà, della paralisi che si era determinata sull’isola dopo diversi anni dal terremoto e poi con la tragica alluvione del novembre 2022 - le parole di Legnini -. Nel ricordare quella tragedia, rivolgo il mio pensiero alle giovani vite spezzate, al dolore incancellabile delle famiglie e della comunità. Il pensiero va, inoltre, a tutti coloro che hanno perso la casa o l’azienda, e che passo dopo passo hanno trovato una soluzione e riacquisito fiducia, ma anche a tutti coloro che ancora soffrono le conseguenze delle due catastrofi e non hanno ottenuto dalle istituzioni la risposta cui hanno diritto. Rivedo la drammatica situazione emergenziale che si era determinata a fine 2022 e le molteplici attività messe in campo, nel segno del recupero di condizioni di normalità e sicurezza, con i cittadini e le loro associazioni, i Sindaci, la Regione, la protezione civile nazionale e regionale, il Governo e il Parlamento, le Forze dell’ordine, il mondo della ricerca e delle Università. Voglio ringraziare anche i numerosi rappresentanti delle Istituzioni e della società isolana e campana e i professionisti incontrati lungo il percorso di questi anni, che non posso menzionare ad uno ad uno perché l’elenco sarebbe lunghissimo. Uno speciale ringraziamento va a ciascuna e ciascuno dei componenti della bella e motivata squadra che ha reso possibile tutto questo: dipendenti, esperti, consulenti, e dirigenti della Struttura commissariale e delle altre istituzioni. Ringrazio dal profondo del cuore i tantissimi che in questi giorni si sono mobilitati per sostenere e richiedere la mia riconferma quale Commissario: è stata una straordinaria dimostrazione di fiducia e stima, che dimostra, ancora una volta, che per affrontare le emergenze e la ricostruzione occorrono molti strumenti e risorse, ma ciò che più conta è la qualità dei rapporti umani e della fiducia tra le persone. Concludo questo percorso difficile ma fertile e con tanti risultati, portando con me l’affetto e la riconoscenza verso moltissime persone, che conserverò e che mi auguro rappresenti elemento di speranza e fiducia per la rinascita di Ischia”.