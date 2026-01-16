Calcio: Juventus. Stadium sold-out per le gare contro Benfica e Napoli Il 25 la trasferta a Torino dei Campioni d'Italia

Domani sera la sfida a Cagliari, poi i big match casalinghi con Benfica e Napoli. Calendario intenso per la Juventus di Luciano Spalletti che ha risvegliato l'entusiasmo del popolo bianconero: l'Allianz Stadium sarà infatti tutto esaurito per le prossime due grandi sfide contro i portoghesi di Mourinho in Champions League e i campioni d'Italia dell'ex Conte in campionato. "In occasione della gara di Champions - informa la società -, l'Allianz Stadium si colorerà interamente di bianconero. A seguito del divieto di trasferta per i tifosi del Benfica, è stata infatti aperta la vendita del settore ospiti ai tifosi juventini per cui restano gli ultimi posti disponibili. Come già comunicato, l'Allianz Stadium farà registrare il tutto esaurito anche in occasione del match del 25 gennaio contro il Napoli. Nonostante ciò, - anche in questo caso - resta ancora un'opportunità per chi non è riuscito ad acquistare il biglietto. Nel frattempo, prosegue la vendita per assistere a Juventus-Lazio, con gli ultimi tagliandi a disposizione per la sfida dell'8 febbraio".