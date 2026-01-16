Contrabbando sigarette, Nsc Napoli: intuito operativo di due giovani carabinieri L'intervento della segreteria provinciale del sindacato

Profonda soddisfazione e vivo apprezzamento vengono espressi dalla Segreteria Provinciale di Napoli del Nuovo Sindacato Carabinieri per l’operazione condotta dai militari della Compagnia di Casoria, che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando.

In particolare, NSC Napoli sottolinea l’eccezionale intuito operativo dimostrato da due giovanissimi carabinieri.

“Grazie alle loro doti di prontezza, spirito di osservazione e capacità di lettura dei segnali sul territorio – afferma la sigla – è stato possibile infliggere un duro colpo a un mercato illegale che alimenta le casse della criminalità, danneggiando l’economia locale”.

“L’operazione – evidenza ancora la Segreteria – non è un successo isolato, ma la prova tangibile di un concetto che NSC Napoli ribadisce con forza: la presenza fisica e costante dell’Arma tra le strade rappresenta il migliore deterrente e il più efficace strumento investigativo”.

Nonostante i brillanti esiti ottenuti grazie al sacrificio e all’abnegazione dei singoli, secondo il Nuovo Sindacato Carabinieri si tratta di successi che potrebbero essere moltiplicati se il dispositivo di controllo venisse ulteriormente potenziato.

“Il risultato di Casoria – evidenzia NSC Napoli – dimostra che abbiamo personale giovane, motivato e capace: tuttavia, per garantire una sicurezza che sia davvero capillare, è necessario investire in un aumento degli organici sul territorio campano”.

A tal proposito, NSC lancia un appello preciso: incrementare le risorse.

“Più pattuglie – osserva il sindacato – si traducono in una maggiore capacità di intercettare i reati in flagranza e in una risposta più rapida alle esigenze della cittadinanza, con il duplice effetto di aumentare sia la sicurezza reale che quella percepita”.

“Operazioni come quelle di Casoria – aggiunge – sottraggono risorse alla malavita organizzata e la presenza di giovani carabinieri attivi e attenti infonde nei cittadini una fiducia rinnovata nelle istituzioni”.

“NSC Napoli – conclude la Segreteria Provinciale – continuerà a battersi affinché l’intuito e il coraggio dei nostri colleghi siano supportati da strumenti e organici adeguati, per trasformare l’eccezionalità di simili interventi nella normalità di un territorio, presidiato e sicuro”.