Teatro, il nuovo Comunale di Cardito intitolato a Beppe Vessicchio Cerimonia domani con sindaco Manfredi

La città di Cardito (NAPOLI) celebra la musica, la cultura e una delle sue figure artistiche più rappresentative. Domani, sabato 17 gennaio, a partire dalle 17:30, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione e di intitolazione al Maestro e direttore d'orchestra "Peppe" Vessicchio del nuovo Teatro Comunale, realizzato grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli di 4 milioni di euro.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, del vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, e del sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, che ricopre anche il ruolo di vicesindaco della Città Metropolitana. Nel corso dell'evento, Cirillo e Manfredi consegneranno simbolicamente le chiavi della città ad Alessia Vessicchio, a testimonianza del legame profondo tra la famiglia Vessicchio e la comunità carditese. Alle 18:00 seguirà l'introduzione all'evento e l'esibizione della Corale del Teatro San Carlo di Napoli.

A seguire, spazio alla musica con lo spettacolo "Napoli, Amore e Bellezza", un viaggio emozionante attraverso otto secoli di canzone napoletana, interpretato dai The Seven Neapolitan Tenors. Il concerto, della durata di 1 ora e 15 minuti, ripercorrerà la storia musicale partenopea, dalle origini medievali fino ai grandi classici del Novecento e contemporanei. "Con questa intitolazione - ha affermato Cirillo - la città di Cardito afferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e dell'arte, legando per sempre il suo Teatro Comunale al nome del maestro Peppe Vessicchio, simbolo di eccellenza, professionalità e amore per la musica. Un momento di alto valore simbolico e culturale per la città, che rende omaggio a un maestro capace di portare la musica italiana nel mondo, distinguendosi per competenza, passione e straordinaria umanità"