Casamicciola, Annalisa Iaccarino: "C'è un tempo per ogni cosa" "Arrivederci Giovanni e benvenuto professore Marcello Feola"

"Nel gennaio del 2022 sei arrivato, contro tutto e tutti, con accanto una pazza bionda che rappresentava i terremotati; quella pazza oggi ti saluta e ti ringrazia perché senza te la ricostruzione non sarebbe mai stata avviata, ma…

C’è un tempo per ogni cosa, come insegna la Bibbia, anche per terminare un percorso: la tua generosità e il tuo nascere politico ( comunista )ha finito per vincere sul tuo dover essere tecnico, competente, professionale; per 3 anni sei stato quasi impeccabile, poi, chissà, ti sei sentito troppo isolano e gli stessi isolani (amministratori e non ) ti hanno forse distratto dal tuo primo impegno: CASAMICCIOLA; alla fine di questo percorso insieme, nonostante l’ultimo anno (dove tranne per il Pio Monte, poco e’ stato fatto), il bilancio resta positivo e per questo propongo di darti la cittadinanza onoraria come cittadino dell’isola dischia".

Così l'assessore Annalisa Iaccarino sulla sostituzione del commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini.

"E così mi piace salutarti con il sorriso e con l’affetto con cui ti ho accolto nel mio comune, nella mia isola, nella mia casa.

Grazie ancora per averci creduto e per aver dedicato parte dei tuoi ultimi 4 anni alla mia/nostra bella isola.

Ci eravamo promessi di ricostruire l’isola, te io e Fulvio, due comunisti e una estremista casamicciolese; non abbiamo ricostruito tutto, anche perché nel mezzo c’è stata un’altra batosta (la frana) ma abbiamo avviato un buon percorso che, nell’ultimo anno, aveva preso, a mio modesto parere, la strada sbagliata; raddrizziamo il tiro, certa che tutto ciò che faccio e facciamo e’ per la ricostruzione, in primis delle anime e delle persone poi delle case di Casamicciola e dell’isola D’Ischia, nel ricordo sempre vivo delle 14 vittime.

Arrivederci Giovanni e benvenuto professore Marcello Feola: faremo grandi cose perché una estremista casamicciolese non fa nulla per caso e mai abbassa la guardia… tenetelo a mente".