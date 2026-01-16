Ischia, Iannone: "Grazie al Governo e Musumeci per nomina Feola"

“Desidero ringraziare il governo Meloni ed in particolare il ministro Musumeci per la nomina a commissario straordinario di Marcello Feola.
Un valente professionista, professore universitario ed avvocato amministrativista, che certamente risponde a criteri di competenza tecnica indispensabili per un serio lavoro di ricostruzione dell’isola Bella.
Al professore Feola vanno i nostri auguri di buon lavoro certi che saprà ripagare la fiducia che il governo Meloni ha riposto nella sua persona.”
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania e sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.