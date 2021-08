Suicidio dal ponte a Posillipo: indaga la polizia E' stato l'autista di un bus a coprire con un lenzuolo il cadavere e ad allertare i soccorsi

E' stato l'autista di un bus a coprire con un lenzuolo il cadavere e ad allertare le forze dell'ordine, transitato pochi minuti dopo sul luogo in cui purtroppo ha parso la vita un uomo, lanciatosi dal ponte di viale Virgilio a Posillipo. Il conducente dell’autobus ha subito fermato la corsa dopo aver evitato di travolgere il cadavere dell’uomo, di circa 30 anni. Inutile per lui ogni soccorso, troppo gravi le lesioni riportare a seguito dell'impatto. Sul gli agenti del commissariato di Posillipo per le relative indagini.