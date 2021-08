Sorpreso a rubare con la droga addosso: arrestato 41enne Somma Vesuviana, intervento fulmineo dei carabinieri

A Somma Vesuviana i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto aggravato e detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.

I militari nel percorrere via Pomintella, hanno notato l’uomo che stava rubando un kit ripara pneumatici dal portabagagli di un’auto in sosta. Lo hanno fermato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso, oltre che degli arnesi atti allo scasso, anche di 8 dosi di cocaina e della somma contante di 90 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.