Fugge all’alt e si scaglia contro i poliziotti: arrestato Rione Traiano: rocambolesco inseguimento nella notte

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Cinthia in direzione di Fuorigrotta hanno notato un uomo a bordo di un’auto che procedeva a forte velocità e che, alla loro vista, si è dato alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

L’autovettura ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale innescando un breve inseguimento terminato all’altezza dell’ingresso dell’Università Monte Sant’Angelo dove il fuggitivo ha minacciato i poliziotti dal finestrino brandendo una bottiglia di vetro.

L'uomo, inoltre, una volta fuori dal veicolo ha colpito uno degli operatori tentando di darsi alla fuga a piedi ma è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro di cocaina.

Il 30enne napoletano, è stato arrestato per lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Infine, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.