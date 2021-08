Esplosioni e incendio nel capannone delle poste centrali: si indaga Domenica di paura a Castellammare di Stabia

Esplosioni e incendio nel capannone dell Poste centrali. E' successo a Castellammare di Stabia. L'incendio si è sviluppato tra i palazzi tra via Plinio e via Marconi. Fiamme altissime provenienti dal capannone alle spalle dell'edificio, attaccato agli uffici, dove vengono depositati i pacchi e smistata la posta da consegnare.

Immediato l'arrivo di due autobotti dei vigili del fuoco, che si trovano a breve distanza, n via Virgilio e che hanno subito spento il fuoco.

Ora si indaga per capire come possa essersi sviluppato il rogo e sull'origine delle due o tre esplosioni, così come raccontato dagli abitanti che sono stati svegliati dalle deflagrazioni intorno alle ore 7,45.